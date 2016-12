Dans cette émission retrouvez :

• Le Journal

– Tournoi national à Sarreguemines. L’AS Sarreguemines Tennis organise son premier tournoi TMC 15/16 garçons.

– Un repas pour ne plus être seul. Les Petits Frères des Pauvres ont convié les personnes isolées à un repas de Noël.

– Et aussi un peu de compagnie. Sophie Righini nous présente différentes actions des Petits Frères des Pauvres.

– Le double effet des emplois d’avenir. Un emploi et une formation pour les jeunes.

– Panorama des chalets du marché de Noël. L’esprit de Noël a pris ses quartiers à Sarreguemines.

– De jeunes sportifs félicités. Les coureurs récompensés pour leurs réussites collectives au cross de la CASC.

• La série de Mosaïk

La féérie de Noël. Episode 3 : une crèche à taille humaine