Dans cette émission retrouvez :

• Le Journal

– Go run For Fun

L’apprentissage du plaisir de faire du sport par Inéos.

– Un carrefour rue de la paix

3 feux vont être installés pour sécuriser les automobilistes et les piétons.

– Immersion à l’hôpital Robert-Pax

Les poches de chimiothérapie sont préparées avec le plus grand soin.

• Législatives 2017

Découvrez le portrait des candidats.