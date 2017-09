Dans cette émission retrouvez :

– La récolte du maïs

Elle est particulièrement précoce cette année et c’est un bon cru !

– Voyage dans l’histoire de Sarreguemines

Découvrez l’abri du Sacré-Cœur.

– Des pompiers tout-terrain

Présentation du Groupement de Reconnaissance et d’Intervention en mMilieu Périlleux (GRIMP).

– La rentrée à l’IME

Les enfants y font aussi leur rentrée et pour certains c’est leur toute première dans l’établissement.

– Le dossier de Mosaïk

Anne Douvinet, enseignante à l’ITEP et Gilles Muller, directeur de l’IME, nous expliquent comment la rentrée se déroule pour les enfants scolarisés dans des établissements spécialisés.