Dans cette émission retrouvez :

• Le Journal

– Journée internationale des droits de la femme

Nous avons voulu savoir ce que représente cette journée pour vous.

– Le droit de travailler n’a pas toujours été évident

Après 47 ans de carrière, Sylvie Klopp revient sur la place de la femme en entreprise.

– Et encore moins devenir patronne !

Sophie Wagner et Dominique Karst ont repris une entreprise dans le BTP !

– Et allier famille et vie politique encore moins !

Angèle Dufflo est le parfait exemple qui montre que la femme peut le faire et réussir.

– Défi culinaire au CFA Henri Nominé

Un team-building est proposé aux sections commerciales BTS NRC et TC.

– Festival Migrations à l’Hôtel de Ville

Idir fait salle comble grâce à sa musique et son chant qui ensoleillent les cœurs.

• Les Bons Plans de Sandrine

Sandrine vous présente les sorties et les activités du week-end.

• La série de Mosaïk

Mémoires sarregueminoises – épisode 3 : la construction des courts de la Blies.

• Entrée – Plat – Dessert

Panna cotta à l’orange avec la crème fraîche de la ferme Will à Zilling.