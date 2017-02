On regarde de plus en plus la télé sur son smartphone ou sa tablette. C’est presque fini le temps des rendez-vous avec un téléspectateur en attente. Aujourd’hui c’est lui qui compose. C’est que rappellent le président de notre chaine, Pierre Alt et notre directeur Francis Hoffmann. Pour ce deuxième épisode de la série, on suit en coulisse l’assemblée générale de Mosaik où on parle ce virage.