Découvrez notre émission spéciale pour souhaiter un joyeux Noël à nos téléspectateurs.

• Nous recevons plusieurs invités

– Guy Untereiner nous présente le sentier des lanternes de Metz et son livre de chant de Noël.

– Yann Grienenberger, directeur du CIAV, parle de la création des fameuses boules de Noël de Meisenthal.

– Nicole Muller-Becker et Alexandra Dubuisson font le point sur le Marché de Noël de Sarreguemines.

– Gérard Nirrengarten, archiprêtre de Rohrbach, nous rappelle que Noël est avant tout la fête de la nativité.

• De nombreux reportages féeriques

– Les souvenirs de Noël des anciens. Au micro de Mosaïk, ils racontent les fêtes de Noël de leur enfance.

– Le calendrier de l’Avent, c’est important. C’est une tradition pour patienter jusqu’à l’arrivée du Père Noël.

– Le Père Noël est présent à Sarreguemines depuis l’ouverture du marché de Noël. Une occasion en or de le rencontrer pour les plus jeunes.

– Les traditions de Noël, regards croisés d’une Américaine et d’une Allemande.

• De jolies mélodies

– Laurène, du haut de ses 17 ans, nous montre tout son talent dans la chanson « Last Christmas » de Cascada.

– Olivia Schneider a voulu faire dans l’originalité en interprétant la version Québécoise de « Santa Claus is coming to town », sans l’accent mais avec toute l’émotion de cette chanson.

– Patrick Rabot, ancien membre d’un orchestre, est maintenant pianiste. Il vous interprète la version de Franck Sinatra de « Come Fly with me ».

– Un chant de Noël à l’accordéon, c’est ce que vous propose Pascal Weber avec son interprétation de Noël Blanc.

– Laurane Tousch n’a que 13 ans mais va vous éblouir avec son interprétation de « Petit Papa Noël ».