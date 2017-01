On poursuit la série Mosaïk qui met en lumière des parcours atypiques. Aujourd’hui on vous présente Alexandre Schoettel, un champion de la coiffure de Dieding. Il a participé à de multiples concours nationaux et internationaux. Pour se préparer aux concours, Alexandre a régulièrement fait appel à des entraîneurs. Et maintenant c’est lui qui entraîne les jeunes apprentis pour qu’ils décrochent une médaille.