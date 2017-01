Anne-Laure Beck créé un concept encore inconnu dans notre région : le secrétariat à la demande. Ca société s’appelle Réflexe Secrétariat. Il a fallu du courage à cette mère de deux enfant et une capacité à croire en son projet, avant de se lancer. D’autant plus quand on vient de subir de plein fouet, un licenciement économique. Le niveau de confiance en soi n’est sans doute pas au meilleur. Et pourtant, Anne-Laure a tenu bon, malgré les critiques et les avis pessimistes. Aujourd’hui elle travaille à temps plein et organise son temps en fonction de sa vie de famille.