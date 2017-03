On poursuit la série Mosaïk qui donne la parole aux Gueules Noires, les anciens mineurs de charbon du Bassin Houiller. Ils évoquent aujourd’hui un événement que beaucoup regrettent, la fermeture des mines. Les coûts d’exploitation revenait de plus en plus cher. Et en avril 2004, la dernière mine de charbon française, la Houve en Lorraine, ferme. Un souvenir amer pour ces anciens mineurs.