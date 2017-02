Hier, Patrick WEITEN, Président du Conseil Départemental de la Moselle, a accueilli à Metz, les nouveaux agriculteurs qui ont reçu l’agrément « Mangeons mosellan ». Parmi eux Anthony LANG de la Ferme LANG à Ormersviller qui produit viande et légumes. Et comme il fait encore froid, on vous propose un plat qui réchauffe, un pot-au-feu avec les produits de la ferme.