Depuis quelques mois le paquet neutre a remplacé les paquets traditionnels sur les étalages de nos buralistes. Plus de signe distinctifs, plus de marque, plus de couleurs attrayantes et pour la plupart du temps des images choquantes accompagnées d’un avertissement sanitaire. Visuellement c’est beaucoup moins attirant mais est-ce suffisant pour empêcher les fumeur d’acheter des cigarettes ?