Le nouveau chef des travaux du lycée Simon Lazard vient de prendre son poste à Sarreguemines, mais en terrain connu. Et pour cause : il a enseigné la cuisine dans cet établissement de 1996 à 2003. Et le poste de chef des travaux (officiellement Directeur délégué à la formation professionnelle et technique) n’est pas une nouveauté pour lui : il a exercé ce poste pendant 3 ans au lycée professionnel de Gérardmer.