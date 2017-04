Imaginez si tous nos déplacements domicile-travail ne se comptaient plus en litres de carburant, mais en watts ? En 2017, ce n’est plus un scénario utopique, au contraire. Il s’agit d’un enjeu environnemental, sanitaire et économique. Des notions qui ne nous traversent pas l’esprit au moment de prendre la voiture, tant elles nous dépassent. Pour qu’un changement s’opère il faut donc une idée simple et qui soulage directement le portefeuille. Le groupe Auert Corporate pense avoir trouvé la solution. Elle s’intitule e-move: e pour électrique, move pour déplacement.