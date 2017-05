Cette année la journée inaugurale du festival « Mir Redde Platt » et du festival « E Friehjohr fer unseri Sproch » était organisée sous forme de cabaret avec la présence de nombreux artistes lorrains et alsaciens : le Lothringer Theater qui présenterait un extrait de la pièce « Le malade imaginaire », les musiciens des groupes la Schlapp sauvage et D’Zottel Kéniche, Laurent Barthel et Nadine Zadi qui vous proposeraient un extrait de leur spectacle Du nee du, la chanteuse alsacienne Léopoldine HH et l’humoriste alsacien Bruno Dreyfürst.