Sarreguemines est une ville sportive. Le nombre de sportifs licenciés correspond environ à un tiers de la population de la ville, à peu près de 7000 personnes. Autant dire que la fête du sport et le palmarès sportif sont deux évènements attendus. Mardi soir à l’hôtel de ville on faisait le décompte des médailles et des titres. Et il y en a eu en 2016 !