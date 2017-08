Pendant un an, Jean-Luc Cesco a filmé l’atelier d’écriture animé par Marianne Jaegé. Il capte ces moments où le travail d’élaboration littéraire est visible dans son apparition et ses tâtonnements.

A travers le parcours en atelier d’écriture, c’est la question de la création en général, de son sens, de ses difficultés et de sa place dans nos vies qui est posée.