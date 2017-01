Les anniversaires sont des jours particuliers, mais quand on en est à son centième, c’est encore plus beau ! Robert Gougenheim est un ancien sarregueminois, connu dans la région notamment pour son entreprise d’ameublement. Il est revenu pour être avec ses proches lors de ce jour si spécial. Et pour célébrer ses 100 ans, quoi de mieux… qu’un bon couscous !