Christophe Salin, le sous-préfet de l’arrondissement de Sarreguemines est intervenu dans un cours du Master 2 « Droit des collectivités territoriales et coopération transfrontalière ». Il a présenté aux étudiants le contrat de ville de Sarreguemines, avec les actions proposées et les opérations financées. Ce cursus a été créé à Sarreguemines il y a deux ans. Chaque année, une dizaine d’étudiants se dirigent vers ce master 2 spécialisé dans la coopération transfrontalière après avoir suivi une première année de master de droit des collectivités territoriales. On écoute tout de suite Pierre Tifine, le directeur du master qui nous en dit plus sur cette formation…