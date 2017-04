Un logement de 100m2 qui comprend 2 terrasses, un espace de vie, une salle de bain et une chambre, ça vous intéresse ? Mais attention vous n’aurez pas d’adresse fixe, et il ne faut pas avoir le mal de mer. On parle bien d’un houseboat, une maison flottante. Le prototype a été mis à l’eau au niveau de l’écluse 28 à Sarreguemines.