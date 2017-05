Toute cette semaine, nous nous sommes penché sur le projet Urban Art mené au collège Pierre Adt de Forbach. Projet qui a été réalisé en partenariat avec la Vöklinger Hütte. Ce centre européen d’art et de culture industrielle, installé en lieu et place de l’ancienne usine sidérurgique de Völklingen en Sarre, organise pour la 4ème fois une biennale de l’art urban. Et comme à chaque édition, on retrouve les noms des artistes les plus importants. Une très large partie des œuvres sont regroupées dans l’ancienne salle des mélanges, d’une superficie de 10 000 m². Ce que nous allons découvrir dans ce dernier épisode, ce sont les œuvres créent in situ, œuvre dont on ne soupçonne pas toujours l’existence. Et pour cela on suit Frank Krämer, le directeur des expositions.