Dans cette émission retrouvez :

• Zap Me

La Moselle-Est sous tous ses angles maintenant avec ce nouveau numéro de Zap Me. Vos trois tv locales de Moselle-Est ont décortiqué l’info de la semaine. Zap Me, des infos brèves et efficaces signées TV8, TV Cristal et Mosaïk.

• 7 Séquence(s)

Votre sélection de l’actualité de la semaine en 7 séquences.

• La Série de Mosaïk

L’intégrale – Mosaik convie des « mémoires sarregueminoises » pour parler de l’émergence de certains sports dans la ville.