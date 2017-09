-SMART tout électrique en 2020 et un modèle Mercédès produit à Hambach Nous avons recueilli la réaction de Nicole Trisse, députée, à l’annonce de cette nouvelle. -À la Smart, la CGT accueille les annonces fraichement Le syndicat attend de voir ce qui sera mis en place concrètement côté emploi et côté conditions de travail. -Préparation à un concours de prestige Mathieu OTTO, 2nd de cuisine du Saint Walfrid, s’entraine pour le Bocuse d’or. -Retour à la maison pour Pascal Weingertner. Le nouveau chef des travaux du lycée Simon Lazard. -Zap Me Zap Me, des infos brèves et efficaces signées TV8, TV Cristal et Mosaïk. -Platt Bande Notre joyeuse platt bande se remémore les souvenirs d’école et notamment des bons points. -Mosaïk On Tour La fête de la pomme de terre à Wœlfling 10 associations sont fédérées autour de cet évènement depuis 2001. Découvrez la pomme de terre dans tous ses états et même en platt !