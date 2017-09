-La saison de collecte des pommes a commencé Vous pouvez déjà apporter vos fruits à Sarre-Union, chez Jucoop. -À Freyming-Merlebach, une nouvelle école vient d’ouvrir Elle a comme objectif de former les futurs joueurs professionnels de jeux vidéo. -JT Sydeme Inauguration d’une nouvelle structure, grande collecte de piles usagées, rentrée scolaire… On fait le point sur l’actualité du Syndicat Mixte dans ce septième numéro. -Zap Me Zap Me, des infos brèves et efficaces signées TV8, TV Cristal et Mosaïk. -Platt Bande Le péché mignon des femmes : Les chaussures !