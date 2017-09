-Bocuse d’or Premières réactions de Matthieu Otto après sa victoire. -Lifting complet pour la salle polyvalente de Kalhausen Les travaux concernent entre autre une mise aux normes actuelles. -Visite du directeur départemental des finances publiques à Sarreguemines Au programme des discussions : la nouvelle taxation des locaux professionnels et le prélèvement à la source. -Zap Me Zap Me, des infos brèves et efficaces signées TV8, TV Cristal et Mosaïk. -Platt Bande Cette semaine notre joyeuse platt bande vous emmène au cirque. -Derrière le Miroir L’Europe un espace d’ouverture et de paix « Je me sens profondément européenne dans cette terre pétrie d’histoire et pionnière de l’Europe. L’Europe est un espace de paix, d’ouverture et de prospérité » dixit Mme la Députée Nathalie Griesbeck.