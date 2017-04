Dans cette émission retrouvez :

• Zap Me

Des infos brèves et efficaces signées TV8, TV Cristal et Mosaïk.

• 7 Séquence(s)

Votre sélection de l’actualité de la semaine en 7 séquences.

• Grenzenlos

– Apprentissage transfrontalier

– Frankreich Strategie et relations transfrontalières

– Travailleurs frontaliers

– Visite d’une usine allemande

– 2 pays pour un seul étang !

• JT 3S

– Le SAMSAH est ouvert

– Inauguration aux Terrasses de Lydie

– Le Club de Judo récompensé !

– À la rencontre de l’autre

– Le Groupement à l’Élysée