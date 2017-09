-Inauguration de Methavos 1 à Sarreguemines Coupé de ruban pour ce concept innovant de méthanisation de nos déchets verts. -Methavos 1 à Sarreguemines redynamise le secteur Philippe Richert, Président de la Région Grand-Est, s’exprime sur l’intérêt économique de cette structure. -Methavos , un enjeu environnemental Grâce à son partenariat avec GRDF, le Sydeme se lance dans la transition énergétique. -Zap Me Zap Me, des infos brèves et efficaces signées TV8, TV Cristal et Mosaïk. -Platt Bande Notre joyeuse platt bande fait sa rentrée sur Mosaïk et nous parle d’argent et de moyens de paiement.