Cette semaine vous allez découvrir des portraits de migrants. Ils viennent de différents pays, et tous pour des raisons différentes. Aujourd’hui vous allez faire la connaissance de Maria. Son mari est arrivé à France il y a quatre ans pour travailler à l’hôpital Robert Pax. Maria et ses enfants l’ont rejoint il y a seulement 6 mois. Elle se rend régulièrement au centre socio-culturel pour apprendre le français et suivre des cours de théâtre. C’est une nouvelle vie qui démarre pour cette famille à Sarreguemines