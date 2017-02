On continue la série Mosaïk qui suit cette semaine le quotidien de Catherine, jeune femme de 21 ans. Elle est atteinte de la mucoviscidose, mais comme vous avez pu le constater hier, Catherine veut profiter de la vie. Sa maladie l’oblige tout de même à avoir un traitement lourd. Catherine doit prendre quotidiennement entre 20 et 30 médicaments, et chaque jour ce sont aussi entre 2 et 3 heures de soins.