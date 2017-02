La délinquance est maîtrisée, mais il ne faut pas se relâcher ! Ce n’est pas un secret, l’arrondissement de Sarreguemines est un territoire où il fait bon vivre. L’insécurité diminue, au regard des faits constatés par les policiers et les gendarmes, mais la naïveté des gens fait qu’il se font facilement voler et le nombre de morts sur les routes a considérablement augmenté. Guillaume Dumonteil nous en dit plus.